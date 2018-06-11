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Андрей Крамарич назвал самого сложного соперника Хорватии по группе ЧМ-2018

Нападающий сборной Хоратии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от выступления на предстоящем ЧМ-2018 в России.

Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).

"Наш путь на чемпионат мира был не очень простым. Но у нас собрано талантливое поколение. Задачи? Сначала попытаемся выйти из группы, а дальше посмотрим. Будет идти шаг за шагом.

Кто самый сложный соперник по группе? Нигерия. Ведь нам с ней играть в первом матче, который очень много будет решать. Надо выигрывать. Ну и конечно же, Аргентина! Это очень сильная команда, которая не нуждается в представлении. Один из фаворитов турнира", — передает слова Крамарича Sport24.ru.
Сегодня, 21:48
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