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Педро Халуха: сборная Панамы чувствуют себя в Саранске как дома

Футболисты сборной Панамы чувствуют себя как дома в Саранске, где они готовятся к чемпионату мира. Об этом ТАСС рассказал президент Панамской федерации футбола Педро Халуха.

"Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск", - сказал Халуха.

"Для нас выход на чемпионат мира - это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом чемпионате мира", - подчеркнул Халуха.
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Сегодня, 22:04
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