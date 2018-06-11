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Сборная Японии закупит российские продукты для приготовления еды во время ЧМ-2018

Сборная Японии будет приобретать российские продукты питания для приготовления еды во время выступления на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

"В Казани условия на тренировочной базе очень хорошие, плюс с логистической точки зрения она очень удачно расположена. Команда туда заселится завтра, уверен, что подготовка к турниру пройдет отлично", - сказал Тасима.

"Что касается питания, то вместе командой приедет шеф-повар. При этом еду с собой мы не везем, в России есть большое разнообразие рыбы, овощей, мяса, так что проблем с этим не будет", - добавил глава футбольной ассоциации страны, отметив, что исключение может быть сделано только для риса, поскольку он отличается от европейского.
Теги: Сборная Японии
Сегодня, 22:17
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№5 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 23:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
ПУЛОвер,
уася, каннибализм - это у свиней, которые в действительности жрут себе подобных. А татарам не халяльно столь грязных животных хавать laughing


Ну да -ты прав !Татарам халяльно коней с удовольствием хавать!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ПУЛОвер,
уася, каннибализм - это у свиней, которые в действительности жрут себе подобных. А татарам не халяльно столь грязных животных хавать laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, вспоминаю давнишнюю поездку в Казань на матч... Мы тогда просто осели, углядев перед матчем Ваню Саенко, втихаря затачивающего пирожка... Один товарищч не сдержался, ему по полной программе высказал... "Ваня, у тебя же жопа уже с трудом в двери пролазит. а ты еще хомячишь втихаря перед игрой"


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еще у нас мухоморы классные!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:23) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот чего в Казани не отнять - а вот пожрать там можно весьма... Ну хотя бы тушенка из оленя с можжевельником - зер гут. А казы? Нет, коням противопоказано, бо канибализм


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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