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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная Японии закупит российские продукты для приготовления еды во время ЧМ-2018
Сборная Японии будет приобретать российские продукты питания для приготовления еды во время выступления на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.
"В Казани условия на тренировочной базе очень хорошие, плюс с логистической точки зрения она очень удачно расположена. Команда туда заселится завтра, уверен, что подготовка к турниру пройдет отлично", - сказал Тасима.
"Что касается питания, то вместе командой приедет шеф-повар. При этом еду с собой мы не везем, в России есть большое разнообразие рыбы, овощей, мяса, так что проблем с этим не будет", - добавил глава футбольной ассоциации страны, отметив, что исключение может быть сделано только для риса, поскольку он отличается от европейского.
"В Казани условия на тренировочной базе очень хорошие, плюс с логистической точки зрения она очень удачно расположена. Команда туда заселится завтра, уверен, что подготовка к турниру пройдет отлично", - сказал Тасима.
"Что касается питания, то вместе командой приедет шеф-повар. При этом еду с собой мы не везем, в России есть большое разнообразие рыбы, овощей, мяса, так что проблем с этим не будет", - добавил глава футбольной ассоциации страны, отметив, что исключение может быть сделано только для риса, поскольку он отличается от европейского.
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