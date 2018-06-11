Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4458
Mузыка 5721
Юмор, анекдоты, байки 7714
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551

Новости партнеров

Антон Шипулин: Дзюба забил недостаточно голов, поэтому остается без лыж

Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что нападающий Артем Дзюба забил недостаточно голов за сборную России и не получит лыжи от биатлониста.

- Признаюсь честно, не очень люблю футбол и смотрю только ключевые игры. Сборную нашу, конечно, буду поддерживать! А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.

– Как-то вы обещали подарить Артему Дзюбе лыжи. Удалось это выполнить?

– Условием этого подарка было забивание определенного количества мячей. Пока этого не произошло, и Дзюба остается без лыж.

RusBiathlon
Теги: Дзюба
Сегодня, 22:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба берёт помощь друга!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.