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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Шипулин: Дзюба забил недостаточно голов, поэтому остается без лыж
Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что нападающий Артем Дзюба забил недостаточно голов за сборную России и не получит лыжи от биатлониста.
- Признаюсь честно, не очень люблю футбол и смотрю только ключевые игры. Сборную нашу, конечно, буду поддерживать! А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.
– Как-то вы обещали подарить Артему Дзюбе лыжи. Удалось это выполнить?
– Условием этого подарка было забивание определенного количества мячей. Пока этого не произошло, и Дзюба остается без лыж.
RusBiathlon
- Признаюсь честно, не очень люблю футбол и смотрю только ключевые игры. Сборную нашу, конечно, буду поддерживать! А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.
– Как-то вы обещали подарить Артему Дзюбе лыжи. Удалось это выполнить?
– Условием этого подарка было забивание определенного количества мячей. Пока этого не произошло, и Дзюба остается без лыж.
RusBiathlon
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