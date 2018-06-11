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Владимир Леонов: сборная Австралии полностью довольна условиями в Казани

Сборную Австралии полностью устраивают условия размещения в Казани и тренировочный стадион. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Сегодня футболисты сборной Австралии находятся в спортивном режиме, все полностью их устраивает, зона размещения, стадион. Будем ждать теперь сборную Франции, которая приедет в Казань накануне матча по плану. А 16 июня откроет чемпионат непосредственно на "Казань-Арене", - сказал он.
Теги: Сборная Австралии
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