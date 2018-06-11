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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Леонов: сборная Австралии полностью довольна условиями в Казани
Сборную Австралии полностью устраивают условия размещения в Казани и тренировочный стадион. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
"Сегодня футболисты сборной Австралии находятся в спортивном режиме, все полностью их устраивает, зона размещения, стадион. Будем ждать теперь сборную Франции, которая приедет в Казань накануне матча по плану. А 16 июня откроет чемпионат непосредственно на "Казань-Арене", - сказал он.
"Сегодня футболисты сборной Австралии находятся в спортивном режиме, все полностью их устраивает, зона размещения, стадион. Будем ждать теперь сборную Франции, которая приедет в Казань накануне матча по плану. А 16 июня откроет чемпионат непосредственно на "Казань-Арене", - сказал он.
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