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Европейский парламент готов бойкотировать чемпионат мира

Европейский парламент готов бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

"Депутаты Европейского парламент, вероятнее всего, призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в резолюции по правам человека в России", — написал журналист Рикард Йозвяк в своем твиттере.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:22
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(1)
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 00:38) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да и йух с вами, пидоры конченные.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да и *** на вас, вообще не нужны.
Регистрация: 26.04.2008 [жалоба]
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