Европейский парламент готов бойкотировать чемпионат мира по футболу в России."Депутаты Европейского парламент, вероятнее всего, призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в резолюции по правам человека в России", — написал журналист Рикард Йозвяк в своем твиттере.Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.