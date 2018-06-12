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Nike прекратил поставки бутс футболистам сборной Ирана на ЧМ из-за санкций

В понедельник представители компании Nike подтвердили то, что они прекратили поставки футбольной аммуниции футболистам сборной Ирана во время Чемпионата Мира в связи с санкциями США в отношении этой страны. В заявлении компании Nike говорится, что они не имеют права поставлять сборной Ирана футбольную экипировку во время Чемпионат Мира - говорится в новости AFP

- Санкции США, означают, что Nike, будучи американской компанией, не может поставлять бутсы футболистам Ирана в это время. Санкции, применённые к Nike существуют уже много лет, и должны быть исполнены нами по закону - цитируют заявление Nike журналисты AFP.

Также, по данным данного издания, официальные представители сборной Ирана на Чемпионате Мира сейчас выглядят сбитыми с толку, поскольку во время Чемпионата Мира 2014 года, когда действовали аналогичные санкции США в отношении Ирана - подобных проблем не было.

При этом, как сообщают репортёры ESPN с места событий - игроки сборной Ирана либо стали обращаться с просьбами к другим, неиранским футболистам с просьбами одолжить им бутсы, либо начали приобретать их за счёт личных средств в обычных магазинах.

Сборная Ирана стартует на Чемпионат Мира в пятницу, в матче против Марокко.

Источник: AFP
Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 00:37
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№1 Написал: romazab romazab (Сегодня, 00:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ипучая Омермка,


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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