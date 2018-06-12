Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4458
Mузыка 5721
Юмор, анекдоты, байки 7714
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551

Новости партнеров

Представитель сборной Испании опроверг информацию о травме Пике

Представитель сборной Испании Палома Анторанс опровергла информацию о травме защитника национальной команды и каталонской "Барселоны" Жерара Пике.

"У Пике нет травмы. У него все хорошо", — сказала Анторанс.

По ее словам, в конце тренировки игроки могли не принимать участие в одном из упражнений.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.