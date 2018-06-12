Представитель сборной Испании опроверг информацию о травме Пике

Представитель сборной Испании Палома Анторанс опровергла информацию о травме защитника национальной команды и каталонской "Барселоны" Жерара Пике."У Пике нет травмы. У него все хорошо", — сказала Анторанс.По ее словам, в конце тренировки игроки могли не принимать участие в одном из упражнений.