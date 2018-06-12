Сборную Дании в Анапе встретили казачьими песнями под гармонь

Сборную Дании, которая в понедельник прибыла в Анапу (Краснодарский край), где будет базироваться во время чемпионата мира, встретили караваем, аплодисментами и казачьими песнями под гармонь.У главного входа отеля в Анапе, где остановилась датская сборная, футболистов встречали представители администрации города, руководство отеля, участники народного казачьего ансамбля "Зарница". Кроме того, из отдыхающих отеля собрались зрители, кому было интересно посмотреть на иностранных гостей. Известные футболисты сборной Дании выходили из автобуса под аплодисменты.Затем казак с казачкой вынесли гостям каравай, а под аккомпанемент гармони зазвучала казачья песня. "Спортсмены с удовольствием угощались хлебом и солью, они не меньше российских зрителей фотографировали необычную для них встречу", - рассказали в пресс-службе городской администрации."Весь наш город, все его жители сделали все возможное, чтобы вы чувствовали себя у нас комфортно и уютно как дома. Чтобы время, которое вы проведете в Анапе, было незабываемым. Желаю вам красивой игры и успехов на чемпионате мира", - сказал гостям глава Анапы Юрий Поляков.Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, в Краснодарском крае будут базироваться команды Дании, Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Исландии и Швеции (Геленджик).На групповом этапе ЧМ-2018 датская команда сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники")