Сборную Дании в Анапе встретили казачьими песнями под гармонь

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику
Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику
Вчера, 23:42
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью
Вчера, 23:29
Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву" (1)
Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву" (1)
Вчера, 23:19
Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России (6)
Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России (6)
Вчера, 22:43
Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы (2)
Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы (2)
Вчера, 21:19
Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым (8)
Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым (8)
Вчера, 20:45
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием (4)
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием (4)
Вчера, 20:32
Илья Геркус: отставка? Без комментариев (12)
Илья Геркус: отставка? Без комментариев (12)
Вчера, 20:21
Амир Абедзадех: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем против марокканцев (2)
Амир Абедзадех: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем против марокканцев (2)
Вчера, 19:07
Футболист сборной Саудовской Аравии: надеюсь, сможем взять три очка в матче с Россией (3)
Футболист сборной Саудовской Аравии: надеюсь, сможем взять три очка в матче с Россией (3)
Вчера, 19:02
Сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018
Сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018
Вчера, 18:43
СМИ: Илья Геркус обсуждал свой уход с главой РЖД (15)
СМИ: Илья Геркус обсуждал свой уход с главой РЖД (15)
Вчера, 18:15
Мохамед Салах тренируется индивидуально, но с Россией сыграет (6)
Мохамед Салах тренируется индивидуально, но с Россией сыграет (6)
Вчера, 18:05
Новый клуб в Краснодаре получит название "Екатеринодар" (13)
Новый клуб в Краснодаре получит название "Екатеринодар" (13)
Вчера, 17:43
Десятки аргентинских болельщиков собрались у Красной площади в поддержку сборной на ЧМ-2018
Десятки аргентинских болельщиков собрались у Красной площади в поддержку сборной на ЧМ-2018
Вчера, 17:19
Дидье Дешам: в России иная ситуация, чем на ЧМ в Бразилии. Здесь мы не сомневаемся в безопасности (6)
Дидье Дешам: в России иная ситуация, чем на ЧМ в Бразилии. Здесь мы не сомневаемся в безопасности (6)
Вчера, 17:10
"Ювентус" предложит за Головина 18 млн евро, ЦСКА хочет 25 (33)
"Ювентус" предложит за Головина 18 млн евро, ЦСКА хочет 25 (33)
Вчера, 16:31
Руслан Ротань покинул киевское "Динамо"
Руслан Ротань покинул киевское "Динамо"
Вчера, 16:11
Сборная Туниса прилетела в Москву
Сборная Туниса прилетела в Москву
Вчера, 15:52
Ева Карнейро: меня больше расстраивала игра команды, чем то, что Моуринью назвал меня шлюхой (8)
Ева Карнейро: меня больше расстраивала игра команды, чем то, что Моуринью назвал меня шлюхой (8)
Вчера, 15:39
"Зенит" начнет подготовку к сезону 14 июня
"Зенит" начнет подготовку к сезону 14 июня
Вчера, 15:25
"Милан" может выкупить итальянский инвестор
"Милан" может выкупить итальянский инвестор
Вчера, 15:11
Генрих Мхитарян: буду болеть за сборную Россию всей душой! (3)
Генрих Мхитарян: буду болеть за сборную Россию всей душой! (3)
Вчера, 15:00
Илья Геркус отреагировал на пост Юрия Семина в Инстаграме (1)
Илья Геркус отреагировал на пост Юрия Семина в Инстаграме (1)
Сборную Дании в Анапе встретили казачьими песнями под гармонь
Сборную Дании, которая в понедельник прибыла в Анапу (Краснодарский край), где будет базироваться во время чемпионата мира, встретили караваем, аплодисментами и казачьими песнями под гармонь.
У главного входа отеля в Анапе, где остановилась датская сборная, футболистов встречали представители администрации города, руководство отеля, участники народного казачьего ансамбля "Зарница". Кроме того, из отдыхающих отеля собрались зрители, кому было интересно посмотреть на иностранных гостей. Известные футболисты сборной Дании выходили из автобуса под аплодисменты.
Затем казак с казачкой вынесли гостям каравай, а под аккомпанемент гармони зазвучала казачья песня. "Спортсмены с удовольствием угощались хлебом и солью, они не меньше российских зрителей фотографировали необычную для них встречу", - рассказали в пресс-службе городской администрации.
"Весь наш город, все его жители сделали все возможное, чтобы вы чувствовали себя у нас комфортно и уютно как дома. Чтобы время, которое вы проведете в Анапе, было незабываемым. Желаю вам красивой игры и успехов на чемпионате мира", - сказал гостям глава Анапы Юрий Поляков.
Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, в Краснодарском крае будут базироваться команды Дании, Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Исландии и Швеции (Геленджик).
На групповом этапе ЧМ-2018 датская команда сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники")
ТАСС
У главного входа отеля в Анапе, где остановилась датская сборная, футболистов встречали представители администрации города, руководство отеля, участники народного казачьего ансамбля "Зарница". Кроме того, из отдыхающих отеля собрались зрители, кому было интересно посмотреть на иностранных гостей. Известные футболисты сборной Дании выходили из автобуса под аплодисменты.
Затем казак с казачкой вынесли гостям каравай, а под аккомпанемент гармони зазвучала казачья песня. "Спортсмены с удовольствием угощались хлебом и солью, они не меньше российских зрителей фотографировали необычную для них встречу", - рассказали в пресс-службе городской администрации.
"Весь наш город, все его жители сделали все возможное, чтобы вы чувствовали себя у нас комфортно и уютно как дома. Чтобы время, которое вы проведете в Анапе, было незабываемым. Желаю вам красивой игры и успехов на чемпионате мира", - сказал гостям глава Анапы Юрий Поляков.
Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, в Краснодарском крае будут базироваться команды Дании, Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Исландии и Швеции (Геленджик).
На групповом этапе ЧМ-2018 датская команда сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники")
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.