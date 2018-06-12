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Посол Аргентины: финал Аргентина - Россия вполне возможен, почему нет?

Посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио хотел бы увидеть противостояние вратаря сборной России Игоря Акинфеева и нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира.

"Финал Аргентина - Россия вполне возможен, почему нет? Я видел товарищескую игру сборных России и Аргентины в "Лужниках" и могу сказать, что у вас просто отличный вратарь - один из лучших в мире. Было бы очень здорово еще раз увидеть противостояние Месси и Акинфеева уже на чемпионате мира", - цитирует Лагорио ТАСС.
Теги: Сборная Аргентины Сборная России
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