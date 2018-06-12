Власти Нижегородской области не опасаются беспорядков со стороны англичан

Власти Нижегородской области полностью готовы к обеспечению безопасности во время чемпионата мира и не опасаются возможных беспорядков с участием английских болельщиков. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.24 июня Нижний Новгород примет матч второго тура группы С между сборными Англии и Панамы."У нас абсолютно нет опасений по поводу английских фанатов. Думаю, что проблем не будет, все приезжают смотреть футбол, и никаких проблем с безопасностью не будет, я в этом уверен. Я считаю, слухи о буйности что англичан, что наших фанатов преувеличены, это шумиха, не имеющая под собой ничего. Все, кто приедут к нам, будут иметь паспорт болельщика, это полная идентификация, и люди не будут делать какие-то необдуманные поступки", - заявил Сватковский."До чемпионата мира осталось три дня, Нижний Новгород готов к нему полностью, мы сделали даже больше, чем рассчитывали. Многое удалось сделать в плане благоустройства, видно положительное настроение всех жителей и гостей города, да и погода соблаговолит нам. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы встретить более 200 тысяч болельщиков, у нас около 45 тысяч мест размещения, поэтому ждем всех. Интерес к чемпионату огромный, я знаю, что многие туристы интересуются не только футболом, но и историей, культурой, природой", - добавил он.