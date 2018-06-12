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Фернандо Муслера: русский борщ еще не пробовали

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера рассказал о первом тренировочном дне в Нижегородской области.

– Нас встречали русскими песнями. Мы благодарны организаторам за то, что нашу сборную обеспечили уютом и комфортом.

Русский борщ еще не попробовали. Но наши врачи и повара, не сомневаюсь, подберут все, что надо. Может быть, и борщ как-нибудь попробуем… Для нас главное, что есть возможность потренироваться в хороших условиях и подготовиться к предстоящим поединкам.

– Как прошел первый тренировочный день в городе Бор?

– У нас были две тренировки. Считаю, неплохо поработали. Не знаю, какая здесь погода обычно, но подозреваю, что нам повезло. Температура "плюс 15", ни дождя, ни ветра. Что еще нужно, чтобы хорошо потренироваться…

– Вы только-только прибыли в России, но вопрос о противостоянии со сборной хозяев, наверное, уже задавали?

– Да. Но нам еще рано думать о сборной России. Ведь играем с хозяевами только через две недели. Конечно, детально разбираем каждого из соперников, дойдет дело и до российской команды.

– Открытую тренировку посетили около пятисот зрителей. Скандировали-то только две фамилии – Суарес и Кавани…

– Их партнеров, поверьте, это ничуть не обижает. У нас в составе есть игроки мирового класса, и они пользуются заслуженной популярностью. А впрочем, почему только две? Я, например, слышал, как кто-то из болельщиков крикнул: "Мус-ле-ра". Конечно, это приятно.

"Матч ТВ"
Теги: Сборная Уругвая
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