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Роман Широков: если Головин проявит себя в Европе, то и у других появятся шансы уехать

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о хавбеке национальной команды и ЦСКА Александре Головине.

"Есть ощущение, что он очень здорово играет. Есть ли в нём что-то особенное? Смотря с кем сравнивать? С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.

Нас сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Головин Сборная России
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