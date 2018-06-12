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Полузащитник сборной Аргентины Эвер Банега пропустил тренировку

Полузащитник сборной Аргентины и "Севильи" Эвер Банега пропустил тренировку.

29-летний футболист получил небольшую травму до отъезда в Россию.

Аргентинцы прилетели в Россию в субботу. Во время чемпионата мира команда будет проживать на базе "Бронницы" и там же тренироваться.

РИА Новости
Теги: Банега Сборная Аргентины
Сегодня, 05:26
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