Полузащитник сборной Аргентины Эвер Банега пропустил тренировку

Полузащитник сборной Аргентины и "Севильи" Эвер Банега пропустил тренировку.29-летний футболист получил небольшую травму до отъезда в Россию.Аргентинцы прилетели в Россию в субботу. Во время чемпионата мира команда будет проживать на базе "Бронницы" и там же тренироваться.