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Головин вошел в число лучших молодых игроков ЧМ-2018 по версии журнала Le Monde

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может стать одним из открытий предстоящего чемпионата мира.

Французская газета Le Monde включила 22-летнего россиянина в список самых талантливых молодых игроков турнира.

Помимо Головина в этот список вошли полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио, нападающий голландского ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, форвард "ПСЖ" и команды Португалии Гонсалу Гедеш, марокканский полузащитник "Шальке" Амин Харит, иранский нападающий АЗ Алиреза Джаханбакш и полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Кристиан Павон.
Теги: Головин
Сегодня, 10:15
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3
(0)
№3 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если сборная провалится, никто о Горловине и думать не будет. А если в четвертьфинал и полуфинал пройдём - то и Игнашевичем все восхищаться будут, и про Габулова забудут.
Популизм - он такой...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 11:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой, в жопу, список лучших? Чемпионат-то на начался ещё!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 11:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да, Сане пиар СМИ устроили конкретный конечно neutral_face
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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