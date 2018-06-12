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Жоау Мариу: в России очень добрый и отзывчивый народ, спасибо вам за гостеприимство
Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу заявил, что футболисты национальной команды очень довольны условиями на тренировочной базе в подмосковном Кратово.
"Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратово. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть все для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово.
И, конечно-же, отмечу людей вокруг. Россияне очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего", - цитирует португальца ТАСС.
"Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратово. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть все для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово.
И, конечно-же, отмечу людей вокруг. Россияне очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего", - цитирует португальца ТАСС.
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