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Жоау Мариу: в России очень добрый и отзывчивый народ, спасибо вам за гостеприимство

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу заявил, что футболисты национальной команды очень довольны условиями на тренировочной базе в подмосковном Кратово.

"Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратово. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть все для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово.

И, конечно-же, отмечу людей вокруг. Россияне очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего", - цитирует португальца ТАСС.
Теги: Мариу Сборная Португалии
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: Phil Москва (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Динамо» М
К сожалению, Питер уже успел серьёзно испортить действительно отличную, в целом, атмосферу гостеприимства. Но, на то он и Питер, как говорится . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
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