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Йоахим Лёв: всегда наслаждаюсь атмосферой ЧМ, ведь это настоящий праздник

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв признался, что никогда не чувствует напряжения во время крупных футбольных турниров.

"Не чувствую никакого давления во время чемпионата мира. Я просто наслаждаюсь атмосферой, ведь лучше этого турнира нет ничего. Здесь люди выступают и получают либо всё, либо ничего. Но я на мундиале по-настоящему расслаблен. Люблю турниры, они позволяют мне насытится энергией и устраняют любое напряжение", — приводит слова Лёва Espana Sport.
Теги: Лев Сборная Германии
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