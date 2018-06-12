Месси и Ди Мария пропустили сегодняшнюю тренировку сборной Аргентины

ТАСС сообщает, что нападающий Лионель Месси, полузащитник Анхель Ди Мария и еще восемь игроков сборной Аргентины по футболу пропустили сегодняшнюю тренировку команды.Вместе с Месси и Ди Марией на тренировочные занятия не вышли вратарь Вилли Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуардо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Билья и Максимилиано Меса.