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Месси и Ди Мария пропустили сегодняшнюю тренировку сборной Аргентины

ТАСС сообщает, что нападающий Лионель Месси, полузащитник Анхель Ди Мария и еще восемь игроков сборной Аргентины по футболу пропустили сегодняшнюю тренировку команды.

Вместе с Месси и Ди Марией на тренировочные занятия не вышли вратарь Вилли Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуардо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Билья и Максимилиано Меса.
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:26) #
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Наверное пропустили с местными пару литров, ерунда. Мастерство не пропить никогда.


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