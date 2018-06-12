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The Telegraph: Черчесов - копия молодого Висенте дель Боске

Британское издание The Telegraph опубликовало заметку, в которой разобрало состав сборной России и оценило шансы команды на победу в чемпионате мира—2018.

По мнению издания, вероятность победы российской команды на турнире — 50 к 1. Главного тренера Станислава Черчесова британцы сравнивают с молодым Висенте дель Боске, отмечая, что обоих характеризует приверженность к дисциплине.

Главной звездой в составе сборной России The Telegraph называет форварда Фёдора Смолова, а вратаря Игоря Акинфеева считают нестабильным. Полузащитника Алана Дзагоева называют плеймейкером с хорошим видением поля.
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 13:58
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(0)
№7 Написал: Павел Пастухов (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (2)

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 12.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Типо того, только Черчесову никогда-никогда не тренировать ни Реал, ни Испанию,
а его уровень это лидер чемпионата Польши.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 14:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а вратаря Игоря Акинфеева считают нестабильным

Проще говоря, истеричкой с вечным ПМС

Цитата: SPV
А о звезде Ювентуса Головине не не слышали?

joy
Там еще звезда АПЛ Анал Збагоев где-то шляется


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 14:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
лучше бы был хоть немного похож на наших стариков тренеров...
например на Бескова
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 14:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
копия... у обоих усы-всё сходство. Осетин-бездарь
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 14:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
Похоже что ты пережрал в ельцинский праздник


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:05) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А о звезде Ювентуса Головине не не слышали??? smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
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