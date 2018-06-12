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The Telegraph: Черчесов - копия молодого Висенте дель Боске
Британское издание The Telegraph опубликовало заметку, в которой разобрало состав сборной России и оценило шансы команды на победу в чемпионате мира—2018.
По мнению издания, вероятность победы российской команды на турнире — 50 к 1. Главного тренера Станислава Черчесова британцы сравнивают с молодым Висенте дель Боске, отмечая, что обоих характеризует приверженность к дисциплине.
Главной звездой в составе сборной России The Telegraph называет форварда Фёдора Смолова, а вратаря Игоря Акинфеева считают нестабильным. Полузащитника Алана Дзагоева называют плеймейкером с хорошим видением поля.
По мнению издания, вероятность победы российской команды на турнире — 50 к 1. Главного тренера Станислава Черчесова британцы сравнивают с молодым Висенте дель Боске, отмечая, что обоих характеризует приверженность к дисциплине.
Главной звездой в составе сборной России The Telegraph называет форварда Фёдора Смолова, а вратаря Игоря Акинфеева считают нестабильным. Полузащитника Алана Дзагоева называют плеймейкером с хорошим видением поля.
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