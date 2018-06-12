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Британский парламент раскритиковал Робби Уильямса за согласие выступить на церемонии открытия ЧМ в России (5)
Британский парламент раскритиковал Робби Уильямса за согласие выступить на церемонии открытия ЧМ в России (5)
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Британский парламент раскритиковал Робби Уильямса за согласие выступить на церемонии открытия ЧМ в России
Британский парламент не доволен, что Робби Уильямс выступит на открытии ЧМ-2018 в России.
"В то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ – как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - заявил член британского парламента Стивен Доути, которого цитирует The Telegraph.
Ранее стало известно, что Уильямс, российская певица-сопрано Аида Гарифуллина, а также двукратный чемпион мира в составе в сборной Бразилии Роналдо выступят на церемонии открытия чемпионата мира в России.
"В то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ – как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - заявил член британского парламента Стивен Доути, которого цитирует The Telegraph.
Ранее стало известно, что Уильямс, российская певица-сопрано Аида Гарифуллина, а также двукратный чемпион мира в составе в сборной Бразилии Роналдо выступят на церемонии открытия чемпионата мира в России.
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