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Британский парламент раскритиковал Робби Уильямса за согласие выступить на церемонии открытия ЧМ в России

Британский парламент не доволен, что Робби Уильямс выступит на открытии ЧМ-2018 в России.

"В то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ – как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - заявил член британского парламента Стивен Доути, которого цитирует The Telegraph.

Ранее стало известно, что Уильямс, российская певица-сопрано Аида Гарифуллина, а также двукратный чемпион мира в составе в сборной Бразилии Роналдо выступят на церемонии открытия чемпионата мира в России.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 14:19
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(2)
№5 Написал: Павел Пастухов (Сегодня, 15:37) #
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 12.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 14:47) #
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online

Мужик положил член на мнение члена и правильно сделал. Надеюсь, что после своего выступления он поднимет стопочку за успех ЧМ-2018 в России.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 14:38) #
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Это всего навсего популизм.
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бреданское ученое


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Господи,какие же они долбойобы..
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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