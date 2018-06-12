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Неймар поздравил Коутиньо с Днем рождения на русском языке

Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил своего партнера по национальной команде Филиппе Коутиньо с днем рождения.

Неймар опубликовал фотографию с Коутиньо в своем Инстаграме и прикрепил надпись: "С днем рождения!" на русском языке.

Сегодня, 12 июня, полузащитнику "Барселоны" исполнилось 26 лет.

Инстаграм Неймара
Теги: Неймар Коутиньо
Сегодня, 14:49
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