Неймар поздравил Коутиньо с Днем рождения на русском языке

Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил своего партнера по национальной команде Филиппе Коутиньо с днем рождения.Неймар опубликовал фотографию с Коутиньо в своем Инстаграме и прикрепил надпись: "С днем рождения!" на русском языке.Сегодня, 12 июня, полузащитнику "Барселоны" исполнилось 26 лет.