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Харри Кейн: для меня чемпионат мира важнее всех клубных турниров

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн рассказал о том, насколько важен для него предстоящий чемпионат мира.

"Игра на чемпионате мира – это предел мечтаний каждого футболиста. Трудно представить более значимый турнир для игрока. А тем более, когда ты выводишь сборную своей страны на поле с капитанской повязкой.

Конечно, есть Лига чемпионов, английская Премьер-Лига и ещё множество других крупных турниров, но мне они не кажутся более значимыми, чем Кубок мира. Я хотел бы выигрывать с "Тоттенхэмом", но лично для меня чемпионат мира перевешивает всё остальное", - цитирует игрока FourFourTwo
Теги: Кейн Сборная Англии
Сегодня, 15:04
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