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Андреа Пирло: Месси не станет величайшим в истории, если не выиграет ЧМ
Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло убеждён, что нападающему "Барселоны" Лионелю Месси необходимо стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины, чтобы встать на одну ступень с лучшими в истории футболистами.
"Выиграть чемпионат мира важно как для сборной Аргентины, так и для Месси.
Лионеля постоянно сравнивают с Марадоной, но Месси сначала нужно стать чемпионом мира. Ведь пока ты не выиграл ЧМ, ты не можешь быть на одной ступени с великими футболистами", - цитирует итальянца Goal.com.
"Выиграть чемпионат мира важно как для сборной Аргентины, так и для Месси.
Лионеля постоянно сравнивают с Марадоной, но Месси сначала нужно стать чемпионом мира. Ведь пока ты не выиграл ЧМ, ты не можешь быть на одной ступени с великими футболистами", - цитирует итальянца Goal.com.
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