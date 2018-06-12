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Андреа Пирло: Месси не станет величайшим в истории, если не выиграет ЧМ

Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло убеждён, что нападающему "Барселоны" Лионелю Месси необходимо стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины, чтобы встать на одну ступень с лучшими в истории футболистами.

"Выиграть чемпионат мира важно как для сборной Аргентины, так и для Месси.

Лионеля постоянно сравнивают с Марадоной, но Месси сначала нужно стать чемпионом мира. Ведь пока ты не выиграл ЧМ, ты не можешь быть на одной ступени с великими футболистами", - цитирует итальянца Goal.com.
Теги: Месси Марадона
Сегодня, 15:08
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№1 Написал: Павел Пастухов (Сегодня, 15:45) #
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Регистрация: 12.06.2018 [жалоба]
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