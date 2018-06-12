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Роман Широков: Головин постоянно развивается, у него отличное будущее
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков – о полузащитнике ЦСКА и национальной команды Александре Головине.
"Головин очень здорово играет. У него очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него отличное будущее.
Наших ребят сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание", - приводит слова Широкова Матч ТВ.
"Головин очень здорово играет. У него очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него отличное будущее.
Наших ребят сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание", - приводит слова Широкова Матч ТВ.
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