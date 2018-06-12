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Роман Широков: Головин постоянно развивается, у него отличное будущее

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков – о полузащитнике ЦСКА и национальной команды Александре Головине.

"Головин очень здорово играет. У него очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него отличное будущее.

Наших ребят сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание", - приводит слова Широкова Матч ТВ.
Теги: Головин Широков
Сегодня, 15:25
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
постоянно развивается

...читает переписку Каутского с Энгельсом. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 15:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
У свинарни траур,их "Месси"в Юрмалу не могут впарить,остальных Ростов в лучшем случае приютил,а тут Юве торгуется за молодого Коня... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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