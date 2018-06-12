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Мидо: Салах готов сыграть во втором тайме матча с Уругваем и весь матч с Россией
Форвард сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммед Салах, который восстанавливается после травмы плеча, сможет выйти во втором тайме первого матча национальной команды на чемпионате мира против уругвайцев и после провести всю встречу с россиянами. Об этом сообщил бывший нападающий египетской сборной Мидо.
"Надеюсь, что он восстановится к началу турнира. И даже если главный тренер Эктор Купер предпочтет не ставить его на матч с первых минут, он сможет сыграть важную роль во втором тайме. А к матчу с командой России он уже будет полностью готов. Не думаю, что травма серьезно выбьет его из игрового тонуса, ему лишь надо немного практики.
Безусловно, ему по силам стать одной из звезд этого турнира, поскольку он входит в число лучших футболистов мира", - цитирует Мидо ТАСС.
"Надеюсь, что он восстановится к началу турнира. И даже если главный тренер Эктор Купер предпочтет не ставить его на матч с первых минут, он сможет сыграть важную роль во втором тайме. А к матчу с командой России он уже будет полностью готов. Не думаю, что травма серьезно выбьет его из игрового тонуса, ему лишь надо немного практики.
Безусловно, ему по силам стать одной из звезд этого турнира, поскольку он входит в число лучших футболистов мира", - цитирует Мидо ТАСС.
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