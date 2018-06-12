Владимир Путин 13 июня примет участие в заседании конгресса ФИФА

Президент РФ Владимир Путин 13 июня примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола, который пройдет накануне старта ЧМ-2018, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA), который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018", - говорится в сообщении.