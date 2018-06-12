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Владимир Путин 13 июня примет участие в заседании конгресса ФИФА

Президент РФ Владимир Путин 13 июня примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола, который пройдет накануне старта ЧМ-2018, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тринадцатого июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA), который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018", - говорится в сообщении.
Теги: Путин
Сегодня, 16:17
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:48) #
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А он что еще и футбольный функционер? Зачем он там? За Мутко заступиться и лишний раз засветиться? Или призвать ФИФА на халяву сборную России в полуфинал вывести и кулачком пригрозить?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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