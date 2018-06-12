Последнее с форума:

Тема Сообщений
Угадываем игроков 18335
Политика и события в стране и мире 4487
КБ-Гостевая 26747
Ситуация на юго-востоке Украины 119616
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 56
AC Milan 429
Juventus 275
Tottenham Hotspur FC 304

Новости партнеров

Владислав Радимов: очень хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выразил надежду, что сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси выиграет ЧМ-2018.

"Не знаю, кто и как, а я очень хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира (если уж нашим это не будет суждено сделать) и встал на одну ступень с Марадоной", - написал Радимов в инстаграме.
Теги: Радимов Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 16:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.