Владислав Радимов: очень хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выразил надежду, что сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси выиграет ЧМ-2018."Не знаю, кто и как, а я очень хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира (если уж нашим это не будет суждено сделать) и встал на одну ступень с Марадоной", - написал Радимов в инстаграме.