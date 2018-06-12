Жозе Моуринью: Россия уступит Испании в 1/8 финала ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018, где проиграет испанцам."Я думаю, России очень повезло с жеребьевкой группового этапа чемпионата мира, но Испания – фантастическая команда", - цитирует специалиста RT.Ранее он заявил, что Россия займет второе место в своей группе.