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Жозе Моуринью: Россия уступит Испании в 1/8 финала ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018, где проиграет испанцам.

"Я думаю, России очень повезло с жеребьевкой группового этапа чемпионата мира, но Испания – фантастическая команда", - цитирует специалиста RT.

Ранее он заявил, что Россия займет второе место в своей группе.
Теги: Моуринью Сборная России Сборная Испании
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