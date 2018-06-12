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Фернандо Сарни: сочинские пляжи напоминают бразильским игрокам о родине
Сочинские пляжи напоминают футболистам сборной Бразилии о родине, рассказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.
"Вчера у команды был выходной, многие игроки пошли на пляж. Футболисты всем довольны, им нравится отель, тренировочные поля, погода и сочинский пляж. Благодаря морю мы в России можем чувствовать себя ближе к дому. Здесь не так просто найти место, которое было бы похоже на Бразилию, не забывайте об этом.
База очень хорошая, мы получили все, о чем просили. Также мы привезли с собой бобы, а вот рис купили уже в России", - цитирует Сарни ТАСС.
"Вчера у команды был выходной, многие игроки пошли на пляж. Футболисты всем довольны, им нравится отель, тренировочные поля, погода и сочинский пляж. Благодаря морю мы в России можем чувствовать себя ближе к дому. Здесь не так просто найти место, которое было бы похоже на Бразилию, не забывайте об этом.
База очень хорошая, мы получили все, о чем просили. Также мы привезли с собой бобы, а вот рис купили уже в России", - цитирует Сарни ТАСС.
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