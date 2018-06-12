Вице-президент Бразильской конфедерации футбола сомневается, что Пеле посетит открытие ЧМ

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни сомневается, что трехкратный чемпион мира Пеле прилетит в Москву на матч открытия мирового первенства 2018 года.В понедельник Пеле должен был встретиться со студентами Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, но его визит был отменен."Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, но из-за плохого самочувствия остался в Бразилии. Я говорил с ним, он сказал, что оценит свое самочувствие во вторник и примет решение. Но мне все же кажется, что он не прилетит на открытие", - сказал Сарни.