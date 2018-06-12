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Вице-президент Бразильской конфедерации футбола сомневается, что Пеле посетит открытие ЧМ

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни сомневается, что трехкратный чемпион мира Пеле прилетит в Москву на матч открытия мирового первенства 2018 года.

В понедельник Пеле должен был встретиться со студентами Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, но его визит был отменен.

"Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, но из-за плохого самочувствия остался в Бразилии. Я говорил с ним, он сказал, что оценит свое самочувствие во вторник и примет решение. Но мне все же кажется, что он не прилетит на открытие", - сказал Сарни.

ТАСС
Теги: Пеле Сборная Бразилии
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