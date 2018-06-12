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Валерий Масалитин: для сборной России вообще нет слабых соперников на ЧМ

Бывший игрок "Спартака" Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего поединка сборных России и Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия — не самая слабая команда. Для сборной России вообще нет слабых соперников. Понятно, что будет запредельный настрой, болельщики погонят футболистов вперед. Для игроков главное — делать все с холодной головой, чтобы не было переоценки своих сил и уверенности, что эту команду мы можем обыграть "на одной ноге". Вообще, от нашей сборной сложно что-то ожидать. Она может проиграть Саудовской Аравии, а потом выиграть у Бразилии", — цитирует Масалитина "Газета.ру".
Теги: Масалитин Сборная России
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