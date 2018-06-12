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Сборная Швеции прилетела в Россию

Сборная Швеции прилетела в Россию для участия в чемпионате мира.

Шведы будут базироваться в Геленджике.

Шведская команда сыграет в группе F против сборных Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
Теги: Сборная Швеции
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