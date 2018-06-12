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Марио Манджукич: белые ночи? У нас плотные занавески!

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич на пресс-конференции перед открытой тренировкой признался, что его не беспокоят белые ночи в Санкт-Петербурге.

- Как вам база и город?

- Все на высоком уровне. Нас отлично приняли. Стадион и отель прекрасны, поле на арене великолепно. Все так хорошо, как дома.

- Что вы думаете о шансах сборной Хорватии на чемпионате мира?

- У нас в этом году великолепная команда, собраны индивидуально сильные футболисты. Наша первая цель - преодолеть групповой этап.

- Сыграете ли вы в основе в стартовом матче с Нигерией?

- Сегодня только вторник, а игра в субботу. Мы еще не знаем основного состава. Могу сказать, что буду готов к встрече с Нигерией.

- Не чувствуете ли вы усталость после длинного сезона?

- Нет более сильной мотивации, чем играть за сборную Хорватии. Не забывайте о том, что и у других футболистов был длинный сезон.

- Вам не мешают спать белые ночи?

- У нас очень плотные занавески в номерах!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манджукич
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стадион и отель прекрасны

Главное, чтоб дождя не было, а то опять затопит smile


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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