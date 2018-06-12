Марио Манджукич: белые ночи? У нас плотные занавески!

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич на пресс-конференции перед открытой тренировкой признался, что его не беспокоят белые ночи в Санкт-Петербурге.- Все на высоком уровне. Нас отлично приняли. Стадион и отель прекрасны, поле на арене великолепно. Все так хорошо, как дома.- У нас в этом году великолепная команда, собраны индивидуально сильные футболисты. Наша первая цель - преодолеть групповой этап.- Сегодня только вторник, а игра в субботу. Мы еще не знаем основного состава. Могу сказать, что буду готов к встрече с Нигерией.- Нет более сильной мотивации, чем играть за сборную Хорватии. Не забывайте о том, что и у других футболистов был длинный сезон.- У нас очень плотные занавески в номерах!