Сборная Англии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Англичане будут базироваться в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга.Англия сыграет в группе G против сборных Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).