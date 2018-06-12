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Сборная Англии прилетела в Россию

Сборная Англии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Англичане будут базироваться в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Англия сыграет в группе G против сборных Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
I was born on a Volgograd street where the royal drums did beat
Where that ugly british faces tramped all over us
And now I'm feelin' right, holding english monkey tight
We are wakenin' the natives with the chorus:
Come out ye foggy guys, don't play you're waiting for a bus
'Cause your action's like the animals in zoo
We're not at home tonight and right now we're feeling right
Beatin' hollow drunking faces of these ponies

Исполняется на мотив ирландской народной песни Black and Tans, посвещенной также бритосам smile


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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