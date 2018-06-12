Сборная Англии прибыла на базу в Репино

Национальная команда Англии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018.Британцы прибыли на базу в Репино, которая находится в получасе езды от Санкт-Петербурга. Здесь они будут жить во время турнира.Команда Гарета Саутгейта в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград ), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).