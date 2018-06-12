Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119617
Политика и события в стране и мире 4489
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 57
Mузыка 5721
Угадываем игроков 18335
КБ-Гостевая 26747
AC Milan 429
Juventus 275

Новости партнеров

Сборная Англии прибыла на базу в Репино

Национальная команда Англии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018.

Британцы прибыли на базу в Репино, которая находится в получасе езды от Санкт-Петербурга. Здесь они будут жить во время турнира.

Команда Гарета Саутгейта в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград ), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 20:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.