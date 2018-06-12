Месут Озил - на русском языке: хочу узнать Россию, её людей и культуру на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Озил признался, что хотел бы ближе познакомиться с культурой России во время ЧМ-2018."Приехал в Россию. Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, её людей и культуру — это часть каждого чемпионата мира", - написал Озил на русском языке в инстаграме.