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Месут Озил - на русском языке: хочу узнать Россию, её людей и культуру на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Озил признался, что хотел бы ближе познакомиться с культурой России во время ЧМ-2018.

"Приехал в Россию. Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, её людей и культуру — это часть каждого чемпионата мира", - написал Озил на русском языке в инстаграме.
Теги: Озил Сборная Германии
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