Эрик Дайер: не знаю русского языка, но он звучит красиво (видео)

Want to brush up on your Russian before the #WorldCup? ??



Learn along with our first student - Eric Dier! ???



World Cup Daily Podcast

????https://t.co/SVXs5Vgcmn#bbcworldcup pic.twitter.com/fJAJMKSAbl — BBC 5 live Sport (@5liveSport) June 12, 2018

Полузащитник сборной Англии и "Тоттенхэма" Эрик Дайер учится говорить по-русски под руководством журналистов BBC."Я не знаю русского языка, но он звучит красиво", - сказал игрок.