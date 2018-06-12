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Эрик Дайер: не знаю русского языка, но он звучит красиво (видео)

Полузащитник сборной Англии и "Тоттенхэма" Эрик Дайер учится говорить по-русски под руководством журналистов BBC.

"Я не знаю русского языка, но он звучит красиво", - сказал игрок.

Теги: Сборная Англии
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