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Килиан Мбаппе получил травму на тренировке сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму голеностопа на тренировке команды.

19-летний форвард досрочно завершил занятие после стыка с защитником Адилем Рами.
Теги: Мбаппе Сборная Франции
Сегодня, 20:32
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