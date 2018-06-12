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Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву

Сборная Польши в последнем матче перед чемпионатом мира-2018 обыграла Литву - 4:0.

Товарищеский матч

Польша - Литва - 4:0

Голы: Левандовски, 19 (1:0). Левандовски, 32 (2:0). Ковнацки, 71 (3:0). Блащиковски, 82 - с пенальти (4:0).

Польша: Фабяньски (Щенсны, 46), Берешински, Енджейчик (Пищек, 46), Ционек, Беднарек (Паздан, 53), Крыховяк (Зелиньски, 77), Рыбус (Блащиковски, 70), Гуральски, Левандовски (Теодорчик, 46), Милик, Ковнацки.

Литва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас (Боровский, 74), Шярнас (Лаукжемис, 69), Вербицкас, Паулюс (Сливка, 58), Воробьев, Черных (Ласицкас, 26), Новиков.

Предупреждения: Гуральски, 46. Шярнас, 53.
Теги: Сборная Польши Сборная Литвы
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№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Битва сантехников со шпротами

Паулюс

О! Воскрес! Он же вроде раньше фельдмаршалом был, а теперь в футбол играет... Никода у него с обороной не складывалось...


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Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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