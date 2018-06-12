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Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву
Сборная Польши в последнем матче перед чемпионатом мира-2018 обыграла Литву - 4:0.
Товарищеский матч
Польша - Литва - 4:0
Голы: Левандовски, 19 (1:0). Левандовски, 32 (2:0). Ковнацки, 71 (3:0). Блащиковски, 82 - с пенальти (4:0).
Польша: Фабяньски (Щенсны, 46), Берешински, Енджейчик (Пищек, 46), Ционек, Беднарек (Паздан, 53), Крыховяк (Зелиньски, 77), Рыбус (Блащиковски, 70), Гуральски, Левандовски (Теодорчик, 46), Милик, Ковнацки.
Литва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас (Боровский, 74), Шярнас (Лаукжемис, 69), Вербицкас, Паулюс (Сливка, 58), Воробьев, Черных (Ласицкас, 26), Новиков.
Предупреждения: Гуральски, 46. Шярнас, 53.
Товарищеский матч
Польша - Литва - 4:0
Голы: Левандовски, 19 (1:0). Левандовски, 32 (2:0). Ковнацки, 71 (3:0). Блащиковски, 82 - с пенальти (4:0).
Польша: Фабяньски (Щенсны, 46), Берешински, Енджейчик (Пищек, 46), Ционек, Беднарек (Паздан, 53), Крыховяк (Зелиньски, 77), Рыбус (Блащиковски, 70), Гуральски, Левандовски (Теодорчик, 46), Милик, Ковнацки.
Литва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас (Боровский, 74), Шярнас (Лаукжемис, 69), Вербицкас, Паулюс (Сливка, 58), Воробьев, Черных (Ласицкас, 26), Новиков.
Предупреждения: Гуральски, 46. Шярнас, 53.
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