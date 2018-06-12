"Реал" заранее объявил о назначении Лопетеги, чтобы предотвратить недопонимания в сборной Испании

Шесть футболистов "Реала", которые поехали в составе сборной Испании на ЧМ-2018, знали, что главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги после турнира возглавит мадридский клуб.Позже об этом узнал один игрок, представляющий другой клуб, поэтому Лопетеги, переживая, что новость начнет распространяться, сообщил об этом представителям "Реала", пишет журналист Ричард Мартин со ссылкой на Radio Marca.В результате мадридцы сегодня официально подтвердили назначение Лопетеги. Это было сделано, чтобы предотвратить возможные недопонимания внутри сборной.