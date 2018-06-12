Мбаппе избежал серьёзной травмы и попросил оставить в покое ударившего его Рами

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что его травма, которую ему нанес защитник Адиль Рами, не носит серьезный характер."Со мной все в порядке, это просто ушиб, поэтому ничего серьезного. Спасибо за ваши сообщения. И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, это было неумышленно", – написал Мбаппе в своем твиттере.