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Мбаппе избежал серьёзной травмы и попросил оставить в покое ударившего его Рами
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что его травма, которую ему нанес защитник Адиль Рами, не носит серьезный характер.
"Со мной все в порядке, это просто ушиб, поэтому ничего серьезного. Спасибо за ваши сообщения. И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, это было неумышленно", – написал Мбаппе в своем твиттере.
"Со мной все в порядке, это просто ушиб, поэтому ничего серьезного. Спасибо за ваши сообщения. И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, это было неумышленно", – написал Мбаппе в своем твиттере.
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