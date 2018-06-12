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Мбаппе избежал серьёзной травмы и попросил оставить в покое ударившего его Рами

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что его травма, которую ему нанес защитник Адиль Рами, не носит серьезный характер.

"Со мной все в порядке, это просто ушиб, поэтому ничего серьезного. Спасибо за ваши сообщения. И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, это было неумышленно", – написал Мбаппе в своем твиттере.
Теги: Мбаппе Рами Сборная Франции
Сегодня, 22:09
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(1)
№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Это радует, наверняка будет одним из лучших на этом ЧМ
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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