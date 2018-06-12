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"Реал" заплатит Королевской федерации футбола Испании за главного тренера

"Реал" выплатит денежную компенсацию Королевской федерации футбола Испании за главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги.

Как передает официальный сайт сборной Испании, 13 июня в Краснодаре состоится пресс-конференция с участием главы Королевской федерации футбола Испании и Лопетеги.

Сборная Испании выступит на чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.

"Газета.ру"
Теги: Реал Лопетеги Сборная Испании
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