"Реал" заплатит Королевской федерации футбола Испании за главного тренера

"Реал" выплатит денежную компенсацию Королевской федерации футбола Испании за главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги.Как передает официальный сайт сборной Испании, 13 июня в Краснодаре состоится пресс-конференция с участием главы Королевской федерации футбола Испании и Лопетеги.Сборная Испании выступит на чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.