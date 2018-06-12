Британский политик: Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия

Певец Робби Уильямс подвергся критике на родине в Великобритании после того, как стало известно, что он выступит в России на церемонии открытия ЧМ-2018.Свое мнение по этому вопросу высказали финансист Уильям Браудер, а также политики Стивен Даути и Джон Вудкок."Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует", – сказал Браудер."В то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы.Я удивлен и разочарован, что он согласился получить деньги от ФИФА и России", – добавил Даути."Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле.Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется", – подчеркнул Вудкок.