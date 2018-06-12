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Британский политик: Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия

Певец Робби Уильямс подвергся критике на родине в Великобритании после того, как стало известно, что он выступит в России на церемонии открытия ЧМ-2018.

Свое мнение по этому вопросу высказали финансист Уильям Браудер, а также политики Стивен Даути и Джон Вудкок.

"Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует", – сказал Браудер.

"В то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы.

Я удивлен и разочарован, что он согласился получить деньги от ФИФА и России", – добавил Даути.

"Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле.

Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется", – подчеркнул Вудкок.

Sports.ru
Сегодня, 22:18
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4
(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да нормально Вильямс выступит, он большой болельщик футбола.
3,14дары из мелкобритании брешут, а кубок мира ФИФА идет своим путем.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:40) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tsvetkofff
У них там башню сносит!! Напрочь!!

Да этот пенёк Браудер у нас вне закона, за спекуляцию акциями Газпрома и неуплату налогов, вот и вылизывает бритам, чтобы они его нам не сдали.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
...сказал он и поднял тост за расстрел мирной демонстрации в городе Дерри в 1972 году солдатами первого парашютного полка Великобритании. Шестеро убитых были несовершенно летними, и шестерых застрелили в спину - они не прадставляли никакой угрозы и убегали


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: tsvetkofff с.пб (Сегодня, 22:22) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
У них там башню сносит!! Напрочь!!
Регистрация: 18.08.2009 [жалоба]
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