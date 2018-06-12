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Маркус Рашфорд получил травму перед вылетом в Россию на ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд получил травму на заключительной тренировке национальной команды перед вылетом в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает The Telegraph.

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что 13 июня форварду предстоит медобследование. Отмечается, что Рашфорд избежал серьезного повреждения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

"Газета.ру"
Теги: Рэшфорд Сборная Англии
Сегодня, 22:33
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№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 22:34) #
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