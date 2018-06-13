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Пьерлуиджи Коллина: арбитры готовы к первому матчу чемпионата мира-2018

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что арбитры провели скрупулезную подготовку к чемпионату мира-2018.

"Арбитры готовы и ждут возможности начать первый матч. Подготовка, которую они прошли, была очень скрупулезной. Мы продолжаем подготовку, как и команды, которые принимают участие в чемпионате мира. Мы должны защитить имидж игры, самих игроков и доброе имя чемпионата мира", - цитирует Коллину ТАСС.
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