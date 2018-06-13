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Владимир Путин: спорт вне политики!

Президент России Владимир Путин выступил с речью на заседании конгресса ФИФА в Москве.

"Осталось всего несколько часов до начала этого замечательного события для всех друзей футбола. Мы готовились к этому одной большой командой. Подготовка к этому футбольному фестивалю была возможна лишь с помощью всей футбольной семьи.

Инфантино руководит ФИФА в очень тяжелые времена. Но хотелось бы поблагодарить его за его принципы, справедливость и положительное отношение к России.

Члены ФИФА, которые здесь сегодня собрались, – сливки сливок мирового футбола.

Спорт вне политики. Чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию, будет комфортным и положительным. Мы хотим, чтобы люди поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться", – сказал Путин.

FIFA
Теги: Путин Чемпионат Мира
Сегодня, 12:03
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(2)
№6 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 12:23) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
А ТЫ ЛОЩАДЬ !

Дура-лошадь smile


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Путин - вор



А ТЫ ЛОЩАДЬ !!!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: solig65 (Сегодня, 12:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спорт вне политики! Полностью поддерживаю.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:14) #
  • -2
  •  (2)
online

спорт давно уже превратился в политику


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Путин - вор


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А политики Англии это понимают? Хотя какие они ........... политики!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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