Владимир Путин: спорт вне политики!

Президент России Владимир Путин выступил с речью на заседании конгресса ФИФА в Москве."Осталось всего несколько часов до начала этого замечательного события для всех друзей футбола. Мы готовились к этому одной большой командой. Подготовка к этому футбольному фестивалю была возможна лишь с помощью всей футбольной семьи.Инфантино руководит ФИФА в очень тяжелые времена. Но хотелось бы поблагодарить его за его принципы, справедливость и положительное отношение к России.Члены ФИФА, которые здесь сегодня собрались, – сливки сливок мирового футбола.Спорт вне политики. Чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию, будет комфортным и положительным. Мы хотим, чтобы люди поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться", – сказал Путин.