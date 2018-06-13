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Сборная России в Лужниках проводит последнюю тренировку перед матчем с Саудовской Аравией

Сборная России продолжает подготовку к матчу открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии.

Началась последняя тренировка россиян в преддверии игры с аравийцами. Все футболисты занимаются в общей группе.

Напомним, что матч Россия – Саудовская Аравия состоится завтра и начнется в 18.00 по московскому времени.

Официальный твиттер сборной России
Сегодня, 12:52
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