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Официально: Хулен Лопетеги уволен из сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не будет руководить сборной на ЧМ-2018.

На пресс-конференции в Краснодаре Лопетеги и президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил об отставке тренера.

"Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения.

Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания.

Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами", – заявил Рубиалес.

Напомним, что во вторник о назначении тренера после ЧМ-2018 объявил "Реал". Эта информация разозлила руководство Федерации футбола Испании, поскольку Лопетеги продлил контракт до 2020 года всего лишь три недели назад.
Теги: Сборная Испании Лопетеги
Сегодня, 13:15
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(3)
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Победоносный Зенит
Эх вот так бы и Черчесова.

проблема только в том, что в тайне от РФС его никто не хочет подписать


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Эх вот так бы и Черчесова.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
всё верно сделали. у руководства испании есть яйца.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№14 Написал: safonas (Сегодня, 14:24) #
  • +1
  •  (3)

глупо, как бы он не некрасиво поступил, но оставлять накануне ЧМ команду без тренера...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№13 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:14) #
  • +5
  •  (7)

У нас появился шанс обыграть Испанию в 1/8)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: METRo Химки (Сегодня, 14:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Испанцы узнали самое распространённое матерное слово в России и поняли что этому тренеру лучше не надо быть гл тренером сборной!
Xуле н тут думать?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
"Видать не только в России, дураков лет на 100 припасено..."


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мда, не в той сборной тренера уволили... Испанцы не тупите, забирайте Черчесова
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№9 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 13:40) #
  • +3
  •  (11)

Эх.. Почему РЕАЛ не выбрал Черчесова?
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Серьезный подход к вопросу и единственно-верное решение в данной ситуации.
Учитесь, квасные руководители РФС.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бгг... Если Испания не выйдет из группы - ты вылетишь вслед за ним


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как это по-русски...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Надо идти в ногу с мировыми футбольными державами.
Срочно уволить Саламыча и назначить Бердыева!

и Наваса с Нобоа и Натхо в сборную. Можно Гекдениза взять.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Надо идти в ногу с мировыми футбольными державами.
Срочно уволить Саламыча и назначить Бердыева!


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 13:26) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: valerman40
и Урожай слился

да 6ля, обидно.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
и амкар улетел

и Урожай слился
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
и амкар улетел
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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