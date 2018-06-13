Официально: Хулен Лопетеги уволен из сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не будет руководить сборной на ЧМ-2018.На пресс-конференции в Краснодаре Лопетеги и президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил об отставке тренера."Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения.Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания.Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами", – заявил Рубиалес.Напомним, что во вторник о назначении тренера после ЧМ-2018 объявил "Реал". Эта информация разозлила руководство Федерации футбола Испании, поскольку Лопетеги продлил контракт до 2020 года всего лишь три недели назад.