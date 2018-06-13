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Увольнение Лопетеги - правильное решение?
Увольнение Лопетеги - правильное решение?



 

Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании



Он должен был приехать в Мадрид после Чемпионата мира, но отправляется туда прямо сейчас.

Что произошло?

12 июня мадридский «Реал» официально объявил имя преемника Зинедина Зидана: им стал тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. К выполнению своих обязанностей он должен был приступить после Чемпионата мира. Однако сегодня, через день после назначения в королевский клуб, на пресс-конференции в Краснодаре было объявлено, что тренер отправлен в отставку.

При Лопетеги сборная Испании провела 18 матчей, не потерпела ни одного поражения. До главной команды он работал в «Порту», молодежных сборных страны, «Реале» Б и «Райо Вальекано».

Но что не так?!

У истории любовного треугольника Испании, «Реала» и Лопетеги есть сразу несколько проблем.

1. Обычно тренеры сборных стараются не объявлять о том, что уходят из команды до того, как закончится крупный турнир. Это может подорвать боевой дух и испортить игрокам настроение. Но это самая маленькая из проблем.

2. Лопетеги ушел в «Реал». Журналист AS и Cadena Ser Фернандо Каллас сообщил, что это вызвало мгновенное обострение отношений внутри команды. Костяк испанцев состоит из футболистов Мадрида и «Барселоны» – и как ни крути, когда твой тренер в будущем твой конкурент, задние мысли по поводу его решений уже не выкинуть. С этим, пожалуй, тоже можно было сладить, хотя потребовался бы талант парламентера на уровне Джека Воробья.

3. В мае Лопетеги продлил контракт со сборной Испании до 2020 года. И даже это не главная проблема.



4. Лопетеги вел переговоры с «Реалом» в обход испанской федерации. То есть, о том, что тренер уходит, президент федерации Луис Рубиалес узнал примерно тогда же, когда и мы все. Это объясняет импульсивность и радикальность его решения, цитата:

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения.

Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания.

Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами».

Кто такой Луис Рубиалес, принявший это решение?

В бытность игроком он прославился своей цепкостью и неуступчивостью, за что получил прозвище «Pundonor» (что-то среднее между храбростью и преданностью). Играл на позиции защитника, но никогда не блистал на высоком уровне: пик его карьеры пришелся на «Херес» и «Леванте».



Карьеру завершил в 2009 году, в 2010 стал президентом Ассоциации футболистов Испании, в 2017, всего год назад, стал новым главой Королевской испанской футбольной федерации.

Сообщалось, что другие высокопоставленные чиновники отговаривали Рубиалеса от скоропалительных выводов, но – цепкость и неуступчивость.

Что теперь?

Флорентино Перес поражается, как он вместе с «Реалом» опять умудрился вляпаться в историю. Хулен Лопетеги едет отдыхать и посыпать голову пеплом. Луис Рубиалес выдыхает, отпивает водички и пытается осознать, что же он натворил.

Несмотря на все проблемы, вызванные объявлением о назначении тренера, снимать специалиста за день до турнира – бред. Да, принципы. Да, непрофессионализм имел место.

Но ключевая проблема заключается в следующей простой цитате авторства Рубиалеса: «Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать»

То есть, кто будет возглавлять команду неизвестно. Не хотелось бы расстраивать Луиса, но вообще-то резкие движения уже сделаны.

Об Испании-чемпионе мира 2018 похоже можно забыть. Только если пара Зидан - Лопетеги не надумала рокировку.
Теги: Лопетеги Перес Реал Сборная Испании Чемпионат Мира
Сегодня, 14:10
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8
(5)
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:11) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Висенте?
Зинедин?

Рубиалес делится на два слова. Русское и немецкое:
РубИ! и
алес


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 15:02) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Насколько я знаю, ГТ любой команды имеет право вести переговоры, минуя руководства своего клуба. Лю-бой! Платится неустойка, если договорились - и тренер линяет. Это по футболистам - не так, а по тренерам - именно так.


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зидан фартовый, его назначат.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Василий Карлов (Сегодня, 14:59) #
  • -2
  •  (2)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 13.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
да всё верно сделали. этот хулиан за спиной подписал контракт с мадридом.и ему было явно похер как сборная будет играть.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:35) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Бред... Видать, за Барсу топит! smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:31) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Romgus
Черчесов ни с кем там не подписал контракт случаем?


Это, что-то изменило бы?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Черчесов ни с кем там не подписал контракт случаем?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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