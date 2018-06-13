Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119620
|Политика и события в стране и мире
|4508
|КБ-Гостевая
|26748
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|58
|Mузыка
|5720
|Угадываем игроков
|18335
|AC Milan
|429
|Juventus
|275
Новости партнеров
Лента новостей:
14:54
Сергей Томоров возглавит "Уфу" (1)
Сергей Томоров возглавит "Уфу" (1)
14:16
"Амкар" не получил лицензию РФС (16)
"Амкар" не получил лицензию РФС (16)
14:10
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (8)
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (8)
11:15
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Вчера, 23:45
Шандор Варга: Головин способен побороться с Пьяничем за место в составе "Ювентуса" (20)
Шандор Варга: Головин способен побороться с Пьяничем за место в составе "Ювентуса" (20)
Вчера, 23:09
Сборная Сенегала прилетела в Калугу
Сборная Сенегала прилетела в Калугу
Вчера, 22:33
Маркус Рашфорд получил травму перед вылетом в Россию на ЧМ-2018 (1)
Маркус Рашфорд получил травму перед вылетом в Россию на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:18
Британский политик: Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия (16)
Британский политик: Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия (16)
Вчера, 21:50
"Реал" заранее объявил о назначении Лопетеги, чтобы предотвратить недопонимания в сборной Испании
"Реал" заранее объявил о назначении Лопетеги, чтобы предотвратить недопонимания в сборной Испании
Вчера, 21:30
Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву (1)
Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву (1)
Вчера, 21:13
Кайл Уокер: русская культура заразительна! (видео) (2)
Кайл Уокер: русская культура заразительна! (видео) (2)
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании
Он должен был приехать в Мадрид после Чемпионата мира, но отправляется туда прямо сейчас.
Что произошло?
12 июня мадридский «Реал» официально объявил имя преемника Зинедина Зидана: им стал тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. К выполнению своих обязанностей он должен был приступить после Чемпионата мира. Однако сегодня, через день после назначения в королевский клуб, на пресс-конференции в Краснодаре было объявлено, что тренер отправлен в отставку.
При Лопетеги сборная Испании провела 18 матчей, не потерпела ни одного поражения. До главной команды он работал в «Порту», молодежных сборных страны, «Реале» Б и «Райо Вальекано».
Но что не так?!
У истории любовного треугольника Испании, «Реала» и Лопетеги есть сразу несколько проблем.
1. Обычно тренеры сборных стараются не объявлять о том, что уходят из команды до того, как закончится крупный турнир. Это может подорвать боевой дух и испортить игрокам настроение. Но это самая маленькая из проблем.
2. Лопетеги ушел в «Реал». Журналист AS и Cadena Ser Фернандо Каллас сообщил, что это вызвало мгновенное обострение отношений внутри команды. Костяк испанцев состоит из футболистов Мадрида и «Барселоны» – и как ни крути, когда твой тренер в будущем твой конкурент, задние мысли по поводу его решений уже не выкинуть. С этим, пожалуй, тоже можно было сладить, хотя потребовался бы талант парламентера на уровне Джека Воробья.
3. В мае Лопетеги продлил контракт со сборной Испании до 2020 года. И даже это не главная проблема.
4. Лопетеги вел переговоры с «Реалом» в обход испанской федерации. То есть, о том, что тренер уходит, президент федерации Луис Рубиалес узнал примерно тогда же, когда и мы все. Это объясняет импульсивность и радикальность его решения, цитата:
«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения.
Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания.
Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами».
Кто такой Луис Рубиалес, принявший это решение?
В бытность игроком он прославился своей цепкостью и неуступчивостью, за что получил прозвище «Pundonor» (что-то среднее между храбростью и преданностью). Играл на позиции защитника, но никогда не блистал на высоком уровне: пик его карьеры пришелся на «Херес» и «Леванте».
Карьеру завершил в 2009 году, в 2010 стал президентом Ассоциации футболистов Испании, в 2017, всего год назад, стал новым главой Королевской испанской футбольной федерации.
Сообщалось, что другие высокопоставленные чиновники отговаривали Рубиалеса от скоропалительных выводов, но – цепкость и неуступчивость.
Что теперь?
Флорентино Перес поражается, как он вместе с «Реалом» опять умудрился вляпаться в историю. Хулен Лопетеги едет отдыхать и посыпать голову пеплом. Луис Рубиалес выдыхает, отпивает водички и пытается осознать, что же он натворил.
Несмотря на все проблемы, вызванные объявлением о назначении тренера, снимать специалиста за день до турнира – бред. Да, принципы. Да, непрофессионализм имел место.
Но ключевая проблема заключается в следующей простой цитате авторства Рубиалеса: «Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать»
То есть, кто будет возглавлять команду неизвестно. Не хотелось бы расстраивать Луиса, но вообще-то резкие движения уже сделаны.
Об Испании-чемпионе мира 2018 похоже можно забыть. Только если пара Зидан - Лопетеги не надумала рокировку.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.