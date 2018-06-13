Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании

«Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать»

Он должен был приехать в Мадрид после Чемпионата мира, но отправляется туда прямо сейчас.12 июня мадридский «Реал» официально объявил имя преемника Зинедина Зидана: им стал тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. К выполнению своих обязанностей он должен был приступить после Чемпионата мира. Однако сегодня, через день после назначения в королевский клуб, на пресс-конференции в Краснодаре было объявлено, чтоПри Лопетеги сборная Испании провела 18 матчей, не потерпела ни одного поражения. До главной команды он работал в «Порту», молодежных сборных страны, «Реале» Б и «Райо Вальекано».У истории любовного треугольника Испании, «Реала» и Лопетеги есть сразу несколько проблем.1. Обычно тренеры сборных стараются не объявлять о том, что уходят из команды до того, как закончится крупный турнир. Это может подорвать боевой дух и испортить игрокам настроение. Но это самая маленькая из проблем.2. Лопетеги ушел в «Реал». Журналист AS и Cadena Ser Фернандо Каллас сообщил, что это вызвало мгновенноевнутри команды. Костяк испанцев состоит из футболистов Мадрида и «Барселоны» – и как ни крути, когда твой тренер в будущем твой конкурент, задние мысли по поводу его решений уже не выкинуть. С этим, пожалуй, тоже можно было сладить, хотя потребовался бы талант парламентера на уровне Джека Воробья.3. В мае Лопетегисо сборной Испании до 2020 года. И даже это не главная проблема.4. Лопетеги. То есть, о том, что тренер уходит, президент федерации Луис Рубиалес узнал примерно тогда же, когда и мы все. Это объясняет импульсивность и радикальность его решения, цитата:«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения.Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания.Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами».В бытность игроком он прославился своей цепкостью и неуступчивостью, за что получил прозвище «Pundonor» (что-то среднее между храбростью и преданностью). Играл на позиции защитника, но никогда не блистал на высоком уровне: пик его карьеры пришелся на «Херес» и «Леванте».Карьеру завершил в 2009 году, в 2010 стал президентом Ассоциации футболистов Испании, в 2017,стал новым главой Королевской испанской футбольной федерации.Сообщалось, что другие высокопоставленныеот скоропалительных выводов, но – цепкость и неуступчивость.Флорентино Перес поражается, как он вместе с «Реалом» опять умудрился вляпаться в историю. Хулен Лопетеги едет отдыхать и посыпать голову пеплом. Луис Рубиалес выдыхает, отпивает водички и пытается осознать, что же он натворил.Несмотря на все проблемы, вызванные объявлением о назначении тренера, снимать специалиста за день до турнира – бред. Да, принципы. Да, непрофессионализм имел место.Но ключевая проблема заключается в следующей простой цитате авторства Рубиалеса:То есть, кто будет возглавлять команду неизвестно. Не хотелось бы расстраивать Луиса, но вообще-то резкие движения уже сделаны.Об Испании-чемпионе мира 2018 похоже можно забыть. Только если пара Зидан - Лопетеги не надумала рокировку.