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Сборную Испании возглавит тренер молодежной сборной

Федерация футбола Испании определилась с новым главным тренером команды, сообщает Cadena SER.

По информации радиостанции, им будет утвержден тренер молодежной сборной Испании Альберт Селадес. Помогать ему будет спортивный директор сборной Фернандо Йерро.

Селадес и Йерро прилетели в Россию вместе с испанской делегацией.
Теги: Сборная Испании
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